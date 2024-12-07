طيارو الخطوط الجوية بجنوب إفريقيا ينهون إضرابهم

وافق طيارو الخطوط الجوية بجنوب إفريقيا، اليوم السبت، على إنهاء إضراب أدى إلى إلغاء ما يقرب من نصف رحلات الشركة في اليوم الأول.

وتوصلت شركة النقل الجوي - حسبما أورد موقع "زون بورس" الإخباري الفرنسي - إلى اتفاق مع رابطة الطيارين وحركة النقل الوطنية لتعليق الإضراب، الذي استمر لمدة يومين، فيما تستمر المفاوضات بين النقابات وشركة الطيران بشأن تحسين ظروف العمل.

وألغت شركة الطيران رحلاتها إلى "بيرث" و"ساو باولو" يوم الخميس الماضي، ونفذت 51% فقط من الرحلات المقررة في اليوم الأول للإضراب، منها 33% فقط من الرحلات الدولية.

