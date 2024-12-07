محافظ المنوفية: "مشروعك" وفر 31 فرصة عمل بتمويل ما يقرب من 5 ملايين جنيه خلال شهرين

صرح اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بأن فرص العمل التي وفرها المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية " مشروعك " خلال شهري أكتوبر ونوفمبر بلغت 31 فرصة عمل بنطاق المحافظة وذلك من خلال تنفيذ 12 مشروع بتمويل ما يقرب من 5 مليون جنيه ، مشيراً أننا مستمرون في تقديم كافة أوجه الدعم و التسهيلات اللازمة لتعظيم دور مبادرة " مشروعك " لتشجيع الشباب علي العمل الحر وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتي تساهم في دفع عجلة التنمية بالمحافظة ، وموجهاً القائمين علي برنامج " مشروعك " بضرورة تكثيف حملات التوعية عن المشروع خاصة في القري حتي يستفيد الشباب والمرأة المعيلة من مزايا البرنامج وتوفير تدريب فني وإداري لهم للاستفادة من جميع مميزات البرنامج.



هذا وأوضح محافظ المنوفية أن مبادرة مشروعك تهدف إلى إحداث تنمية مجتمعية واقتصادية بنطاق المحافظة، وتشجيع الشباب لإقامة المشروعات الإستثمارية والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر للحد من البطالة وخلق فرص عمل لأبناء المحافظة لتمكينهم في المشاركة بسوق العمل وتعزيز ثقافة العمل الحر من خلال منح التمويل اللازم لإقامة المشروعات المختلفة تنفيذاً لرؤية مصر 2030.

يأتى هذا في إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإتاحة التمويل اللازم وفرص الإقراض لتشجيع الاستثمار والمستثمرين وفتح آفاق جديدة لمختلف المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لتوفير فرص عمل حقيقة للشباب واتخاذ الإجراءات التي تستهدف توسيع قاعدة الاستثمارات تحقيقاً للتنمية المستدامة.