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السبت 07 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ أسيوط يكلف بإصلاح عدد من وصلات المياه والبدء في أعمال تجميل للشوارع

مساكن الإيواء -أسيوط
مساكن الإيواء -أسيوط
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تدخل اللواء هشام ابو النصر محافظ أسيوط ، لحل الأزمات المتكررة لمساكن الإيواء والمياه بمناطق " نزلة عبداللاه ،الأربعين ،السادات ، الوليدية ، عرب المدابغ ،والموافقة علي اصلاح وصلات منزلية وغرف خاصة بالمواطنين بمساكن الإيواء "من منظمة الامم المتحدة للطفولة والامومة " هيئة اليونسيفوانترلوك ودهانات  بخمس مناطق ،نزلة عبداللاه ، الأربعين ، السادات ، الوليدية ، عرب المدابغ”

وأوضحت امل جميل مدير العلاقات العامة بشركة المياه والشرب والصرف الصحي ، انه تم الانتهاء من الاجراءات والورقية ورفع المقايسات المطلوبة لتوفير ،ادوات العمل ، وسيتم البدء بشكل سريع بداية من اليوم السبت ، وسيتم العمل بالخمس مناطق وتصل الكثافة العددية لكل منطقة قرابة 5000 نسمة بإجمالي 25000 نسمة .

ويعاني سكان مناطق الإيواء ، لفترات طويلة تسريب للمياه وتدهور للأماكن المحيطة بالوصلات وانتشار القمامة وغرق بعض المناطق من كسر المواسير وانقطاع المياه ، ولما تمثله المياه من كونها اساس الحياة

وياتي ذلك في اطار خطة عمل الدولة وتقديم خدمات افضل للمواطنين وتوفير سبل الحياة الأساسية 

مساكن الإيواء -أسيوط

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أسيوط الامم المتحدة للطفولة اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط انقطاع المياه