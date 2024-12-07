محافظ أسيوط يكلف بإصلاح عدد من وصلات المياه والبدء في أعمال تجميل للشوارع

تدخل اللواء هشام ابو النصر محافظ أسيوط ، لحل الأزمات المتكررة لمساكن الإيواء والمياه بمناطق " نزلة عبداللاه ،الأربعين ،السادات ، الوليدية ، عرب المدابغ ،والموافقة علي اصلاح وصلات منزلية وغرف خاصة بالمواطنين بمساكن الإيواء "من منظمة الامم المتحدة للطفولة والامومة " هيئة اليونسيف “ وانترلوك ودهانات بخمس مناطق ،نزلة عبداللاه ، الأربعين ، السادات ، الوليدية ، عرب المدابغ”
وأوضحت امل جميل مدير العلاقات العامة بشركة المياه والشرب والصرف الصحي ، انه تم الانتهاء من الاجراءات والورقية ورفع المقايسات المطلوبة لتوفير ،ادوات العمل ، وسيتم البدء بشكل سريع بداية من اليوم السبت ، وسيتم العمل بالخمس مناطق وتصل الكثافة العددية لكل منطقة قرابة 5000 نسمة بإجمالي 25000 نسمة .
ويعاني سكان مناطق الإيواء ، لفترات طويلة تسريب للمياه وتدهور للأماكن المحيطة بالوصلات وانتشار القمامة وغرق بعض المناطق من كسر المواسير وانقطاع المياه ، ولما تمثله المياه من كونها اساس الحياة
وياتي ذلك في اطار خطة عمل الدولة وتقديم خدمات افضل للمواطنين وتوفير سبل الحياة الأساسية