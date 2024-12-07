الهلال الأحمر الفلسطيني: الاحتلال يمنع طواقمنا من الوصول إلى مصاب بشمال القدس

قال الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم السبت، إن قوات الاحتلال تمنع طواقمنا من الوصول إلى مصاب على حاجز قلنديا شمال القدس، وفقًا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وقالت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، إن قوات الجيش أطلقت الرصاص تجاه فلسطيني بدعوى إطلاقه ألعاب نارية عند حاجز قلنديا.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية بأن إصابة الشاب حرجة، بعد إطلاق الاحتلال النار تجاهه عند حاجز قلنديا.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني في تصريحات إعلامية، إن قوات الاحتلال تمنع طواقمنا من الوصول إلى الشاب المصاب عند حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة.

وتصعد قوات الاحتلال من جرائمها واعتداءاتها واقتحاماتها لمدن الضفة الغربية منذ انطلاق معركة "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بالتزامن مع عدوان واسع ومدمر على قطاع غزة للعام الثاني على التوالي، والذي أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات آلاف الفلسطينيين معظمهم من النساء والأطفال.