دوري أبطال إفريقيا.. بعثة الأهلي تتوجه من ملعب أورلاندو إلى المطار

تتوجه بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباشرة من استاد أورلاندو إلى مطار جوهانسبرج مباشرة، عقب انتهاء مباراة الأهلي وأورلاندو بايرتس؛ لاستقلال الطائرة للعودة إلى القاهرة.

ويشهد برنامج الفريق اليوم تناول وجبة الإفطار في التاسعة صباحًا، ويعقبه مران خفيف في فندق الإقامة في تمام العاشرة، ثم تناول وجبة الغداء في الحادية عشرة قبل المحاضرة الفنية الأخيرة المقرر لها الثانية عشرة ظهرًا، ويتوجه بعدها الفريق مباشرة إلى استاد أورلاندو.

ويلتقي الأهلي مع أورلاندو في الثالثة عصر اليوم السبت على استاد أورلاندو ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي وأورلاندو بايرتس

ويستعد فريق الأهلي لمواجهة فريق أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتقام مباراة الأهلي وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي في الثالثة عصر اليوم السبت في جنوب إفريقيا بالجولة الثانية من المجموعة الثالثة لدوري الأبطال.

واستهل الأهلي تحت قيادة مدربه مارسيل كولر، مشواره في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، بالفوز 4-2 على ستاد أبيدجان الإيفواري فيما حقق أورلاندو بيراتس الفوز على شباب بلوزداد الجزائري بنتيجة 2-1.

قائمة الأهلي لمواجهة أورلاندو

أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة فريق أورلاندو في ثاني جولات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويغيب عن قائمة الأهلي مصطفى شوبير حارس مرمى الفريق بينما عاد وسام أبو علي وأشرف داري وإمام عاشور.

ضمت قائمة الفريق كلا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، حمزة علاء، مصطفى مخلوف

خط الدفاع: يحيى عطية الله، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أشرف داري، أشرف داري، خالد عبدالفتاح، عمر كمال عبدالواحد.

خط الوسط: أكرم توفيق، إمام عاشور، مروان عطية، عمر الساعي، أحمد نبيل كوكا، أفشة، عمرو السولية، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، بيرسي تاو، رضا سليم.

خط الهجوم: كهربا، وسام أبو علي.