بالفيديو.. الأرصاد تكشف حقيقة تأثر مصر بحالة الطقس السيئ في ليبيا

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه لا يوجد أي تأثير لحالة الطقس السيء في العاصمة الليبية طرابلس على مصر.

وقالت منار غانم في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، إن طرابلس تشهد منذ الخميس 5 ديسمبر 2024 عواصف رعدية قوية وأمطار غزيرة قد تصل إلى حد السيول في بعض المناطق.

وأوضحت، أن ليبيا تتعرض حاليًا لمنخفض جوي عميق فوق سطح البحر المتوسط ومنخفض جوي في طبقات الجو العليا، مما تسبب في هطول أمطار غزيرة قد تؤدي إلى حدوث سيول.

وأضافت، أن هذا المنخفض سيواصل تحركه شمال شرق البحر المتوسط، وسيؤثر على اليونان وقبرص، بينما لن تكون له أي تأثيرات على مصر.

وفيما يخص حالة الطقس في مصر، أكدت غانم أن الأجواء ستظل مستقرة في كافة أنحاء البلاد خلال الأيام المقبلة، مع عدم توقع هطول الأمطار حتى يوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024.

وأشارت إلى أن مصر ستتعرض لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، مما سيسمح بسطوع أشعة الشمس دون وجود سحب كثيفة.

ونوهت أن درجات الحرارة ستظل في معدلاتها الطبيعية، حيث يتوقع أن تسجل درجة الحرارة الصغرى في القاهرة الكبرى 14 درجة مئوية، بينما تصل إلى 9 درجات في محافظات الصعيد.

ولفتت غانم إلى أن الشبورة المائية ستكون الظاهرة الجوية السائدة في هذه الفترة، وقد تتطور إلى ضباب مع بداية فصل الشتاء.



