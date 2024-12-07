المهرجان القومي للتحطيب يواصل عروضه بالأقصر.. صور

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم فعاليات المهرجان القومي للتحطيب في دورته الرابعة عشرة، بمحافظة الأقصر التي تنظمه الهيئة ويستمر حتى الاثنين 9 ديسمبر الحالي.

شهد الفعاليات الفنان أحمد الشافعي، رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، ورئيس المهرجان، وعماد فتحي، رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي، والعديد من القيادات الثقافية والتنفيذية وضيوف وأهالي الأقصر.

استهلت الفعاليات بحلقات التحطيب، شارك بها مجموعة من شيوخ اللعبة ولاعبي التحطيب من الأقصر ومحافظات الصعيد.

كما أقيمت عروض فلكلورية، شارك بها سبع فرق تابعة لقصور الثقافة وهي: بني سويف، المنيا، ملوي، أسيوط، سوهاج، والأقصر للفنون الشعبية، بالإضافة إلى فرقة النيل للموسيقى والغناء الشعبي.

وقدمت فرقة النيل للموسيقى والغناء الشعبي بقيادة منال إبراهيم مجموعة من فقراتها الغنائية منها "التحميلة، يا نخل عالي، يا ما دقت، مصر الحقيقة، آه يا ليل".

كما قدمت فرقة بني سويف للفنون الشعبية بقيادة وائل عيد فقرتي العصا والحرفيين أما فرقة الأقصر بقيادة مصطفي برعي فقدمت استعراض العصايا "النزاوي"، إلى جانب فاصل غنائي شعبي، وشاركت فرقة المنيا للفنون الشعبية بقيادة سيد التوني استعراضات فنية منها "صعيدي بالنبوت، الآلات الشعبية"، إلى جانب تابلوه الآلاتية.

وقدمت فرقة ملوي بقيادة محمد شحاتة، "التحطيب، شعبيات"، وشاركت فرقة أسيوط بقيادة محمود يحيى بمجموعة من الفقرات منها "العصا، التجميع".

وعرضت فرقة سوهاج للفنون الشعبية فقراتها الاستعراضية منها "الربابة، العصا" تصميم وتدريب محمد الرز وذلك وسط تفاعل وإقبال غفير من الجمهور.

حضر الفعاليات إيمان حمدي، مدير عام المهرجانات،، حسين النوبي، مدير عام ثقافة الأقصر، والفنان محمد حجاج.

المهرجان تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية، ويقام بالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي، ويُنفذ من خلال الإدارة العامة للمهرجانات، والإدارة العامة للفنون الشعبية، وفرع ثقافة الأقصر.

وافتتح وزير الثقافة، الخميس، الدورة الرابعة عشرة للمهرجان القومي للتحطيب، بحضور نائب محافظ الأقصر، ونائب رئيس قصور الثقافة، وقيادات وزارة الثقافة والعديد من القيادات التنفيذية بالمحافظة ولفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وحشد كبير من الجمهور.

وكرم المهرجان عددا من الرموز الثقافية والفنية التي ساهمت في دعم المهرجان وتأسيسه سواء من داخل هيئة قصور الثقافة أو خارجها.

والتحطيب لعبة مصرية قديمة، نقلت من جدران المعابد، وفيها يستعرض المشاركون مهاراتهم وقدرتهم على التحكم بالعصا، وقد تم تسجيل التحطيب عام 2016 ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي في منظمة اليونسكو.

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