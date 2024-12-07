التحقيقات تكشف تفاصيل مصرع سيدة سقطت من أعلى عقار بعين شمس

صرحت نيابة عين شمس بدفن جثة سيدة لقيت مصرعها عقب سقوطها من اعلي عقار بدائرة عين شمس وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وكشفت التحقيقات أنه أثناء قيام السيدة بتنظيف الشقة ونشر الغسيل اختل توازنها وسقطت علي الارض لتلقي مصرعها في الحال.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة سيدة أسفل عقار فى عين شمس ونقل الى المستشفى، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين أن السيدة لقيت مصرعها عقب سقوطها من اعلي العقار

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق

