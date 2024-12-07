بولندا تسعى لشراء دفعة جديدة من مدافع "هاوتزر" ومنصات إطلاق صواريخ متعددة من كوريا الجنوبية

شرعت بولندا في تقديم طلب تنفيذي لشراء دفعة جديدة من مدافع هاوتزر "كيه9" ذاتية الدفع ومنصات إطلاق صواريخ متعددة من طراز "هومار-كيه" (التي يطلق عليها كيه 239 شونموو)، من كوريا الجنوبية، في صفقة بات من الممكن تنفيذها عقب الحصول على اتفاق ائتمان بـ4 مليارات يورو (بما يعادل 4.2 مليار دولار أمريكي) من "بنك التنمية الوطني البولندي".

وذكرت دورية "جينز" العسكرية الدولية، أن وزير الدولة لوزارة الدفاع الوطني البولندية، باويل بيجدا، صرح بأن "وكالة التسليح البولندية" (إيه إيه) وشركة "هانوها إيروسبيس" الكورية الجنوبية، وقعتا في مطلع ديسمبر الجاري عقدًا تنفيذيًا آخر بقيمة 2.6 مليار دولار لشراء كميات إضافية من مدافع هاوتزر "كيه9" ذاتية الدفع لمصلحة الجيش البولندي، لافتًا إلى أن الاتفاق يشتمل على شراء 6 مدافع هاوتزر من طراز (كيه 9إيه1) في 2025، و146 مدفع هاوتزر فئة (كيه9 بي إل) في الفترة 2026-2027 اعتمادًا على الحصول على موارد مالية.

وبيَّن الوزير بيجدا؛ أن العقد يتضمن أيضًا التدريب وحزمة المستلزمات اللوجيستية، ومركز الخدمة والإصلاح، وقطع الغيار، مع إمكانية تأسيس وحدات لإنتاج شواحن وحدات البرمجة. كما يتضمن عشرات الآلاف من قذائف مدفعية عيار 155 ملم.

وتتضمن الحزمة اللوجيستية قطع غيار والأدوات الأكثر استهلاكًا، علاوة على العتاد المخصص لتشغيل الوحدات ذاتية الدفع.

بعد التوقيع على العقد، أعلنت "هانوها" الكورية الجنوبية أن العقد يشتمل كذلك على نقل تكنولوجيا لتسهيل الإنتاج المحلي لقطع من العتاد العسكري لصيانة الأنظمة التسليحية، علاوة على الدعم الفني للصيانة، والابتكار، والتحديث، للصناعة الدفاعية البولندية.

