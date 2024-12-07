الرئيس الأوكراني يعلن وصول الدفعة الثانية من "طائرات إف-16" قادمة من الدنمارك

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، عن وصول الدفعة الثانية من طائرات إف-16 إلى بلاده قادمة من الدنمارك، وفقا لنبأ عاجل بقناة "القاهرة الإخبارية".

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في 24 نوفمبر الماضي، عن تسلم بلاده أولى طائرات إف-16 الأمريكية الصنع، بعد سنوات من المطالب المستمرة للحصول على هذه الطائرات المتطورة، والتي تعد حاسمة لاستعادة الأراضي التي احتلتها القوات الروسية.

وقال زيلينسكي في تصريح له: "الآن أصبحت مقاتلات إف-16 حقيقة في أوكرانيا"، لكنه أضاف أن بلاده لا تزال في انتظار المزيد من هذه الطائرات، حيث أن العدد الذي تم تسليمه "غير كاف".

وكان الرئيس الأوكراني قد صرح في مايو الماضي بأن أوكرانيا بحاجة إلى نحو 120 إلى 130 طائرة من هذا الطراز لتعويض الفارق مع الطائرات الروسية في السماء.

ومنذ نحو عامين، طالبت أوكرانيا حلفاءها الغربيين بتزويدها بطائرات إف-16، التي تعتبر من أهم المعدات العسكرية التي تحتاجها، فيما تعهد شركاؤها حتى الآن بتوفير أقل من 100 طائرة على مدى عدة سنوات، بعد تدريب مكثف للطيارين الأوكرانيين على استخدامها.