انقطاع الكهرباء عن آلاف المنشآت في بريطانيا بسبب العاصفة "داراغ"

انقطع التيار الكهربائي عن آلاف المنشآت في المملكة المتحدة، علاوة على تعطل حركة عدد من القطارات، بعد أن ضربت العاصفة "داراغ" البلاد.

وذكرت قناة (سكاي نيوز) البريطانية اليوم /السبت/ - أن إمدادات الكهرباء انقطعت عن 12 ألفا و600 منشأة في منطقة "ميدلاندز" والأجزاء الواقعة في جنوب غرب إنجلترا وعن أكثر من 20 ألفا منزلا في "ويلز"، بعد وصول العاصفة "داراغ" إلى اليابسة محملة برياح بلغت سرعتها 144 كيلومترا في الساعة.

وأفادت السلطات البريطانية، بأنه تم إغلاق جسرين يربطان جنوب غرب إنجلترا بمقاطعة "ويلز" بسبب الرياح العاتية.

كما أعلنت شبكة السكك الحديدية في "ويلز" تعليق جميع رحلات القطار في غرب مدينة "كارديف" عاصمة المقاطعة حتى إشعار أخر بسبب سقوط أشجار على القضبان.

وكان مكتب الأرصاد الجوية البريطاني قد أصدر تحذيرات لملايين المواطنين قبل وصول العاصفة "داراغ" إلى اليابسة لحثهم على البقاء داخل منازلهم وتجنب القيادة في ظل ظروف الطقس العاصف.

وأوضحت الأرصاد الجوية - في تحذيرها - أن الرياح قد تشكل خطرا على الأرواح بسبب سقوط الأشجار وتطاير الحطام، وقد تتسبب أيضا في حدوث تعطيل للخدمات.

ومن المتوقع أن تشهد المناطق الساحلية والمناطق الواقعة في غرب وجنوب "ويلز" أحوالا جوية هي الأسوأ من بين مناطق البلاد.

يأتي ذلك بينما ما زالت عدة مناطق بالمملكة المتحدة تتعافى من الأضرار التي خلفتها العواصف السابقة التي ضربت البلاد مؤخرا والتي أسفرت عن وقوع خسائر في الأرواح.

