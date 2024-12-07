القبض علي المتهم بسرقة مدرسة لغات في الطالبية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض علي عامل المتهم بسرقة شاشاتين وهواتف محمولة من داخل مدرسة لغات بدائرة قسم شرطة الطالبية.

تلقي الرائد محمد أشرف رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة، بلاغاً من مسئولي مدرسة لغات كائنة بدائرة القسم، يفيد بسرقة جهاز DVR، وشاشتين وهواتف محمولة من المدرسة، وغمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عامل، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبطه وبحوزته المسروقات.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأقر بأنه دائم الجلوس برفقتة حراس المدرسة وعلي علم بوقت وجودهم وقام بسرقة المدرسة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.