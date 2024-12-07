حالة الطقس اليوم السبت 7-12-2024 في البحيرة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، عن استقرار درجات الحرارة اليوم السبت الموافق 7 ديسمبر 2024، في محافظة البحيرة، حيث من المتوقع أن يسود طقس معتدل نهارًا، مع ظهور بعض الغيوم الجزئية، في حين يتوقع أن يكون الطقس باردًا خلال ساعات الليل.
حالة الطقس اليوم السبت
ووفقًا لإعلان صادر عن المركز الإعلامي بمحافظة البحيرة، تنبأت هيئة الأرصاد الجوية بأن تشهد المحافظة اليوم طقسًا معتدلا نهارًا مع بعض الغيوم الجزئية، ويتوقع أن يكون الطقس باردًا خلال ساعات الليل وفي الصباح الباكر.
ومن المتوقع أن تتراوح ارتفاع الأمواج في البحر المتوسط بين 1 متر و1.75 متر، مع سرعة رياح تصل إلى حوالي 22 كيلومترًا في الساعة.
ويتوقع أن تكون درجات الحرارة في مدينة دمنهور، عاصمة محافظة البحيرة، حوالي 23 درجة مئوية كأقصى حرارة نهارية، و13 درجة مئوية كأدنى درجة ليلاً.
حالة الطقس في مصر
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة، ودرجات الحرارة العظمى والصغرى لهذا اليوم السبت، الموافق 7 ديسمبر 2024.
وفي تقريرها، توقعت الهيئة أن يكون الطقس باردًا ليلًا وفي الصباح الباكر، مع درجات حرارة معتدلة نهارًا في مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، بينما يميل الطقس للدفء في جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
وأشارت الهيئة إلى تأثر البلاد بشبورة مائية صباحًا، قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.
درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت
وفيما يتعلق بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 7-12-2024 في جميع المحافظات المصرية حسب بيان الهيئة المصرية للإرصاد الجوية وهي كالتالي:
- درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 14 والعظمى 23.
- درجات الحرارة فى العاصمة الإدارية الصغرى 12 والعظمى 22.
- درجات الحرارة فى 6 أكتوبر الصغرى 11 والعظمى 22.
- درجات الحرارة فى بنها الصغرى 13 والعظمى 23.
- درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 13 والعظمى 23.
- درجات الحرارة فى وادى النطرون الصغرى 14 العظمى 23.
- درجات الحرارة فى كفر الشيخ الصغرى 13 والعظمى 22.
- درجات الحرارة فى المنصورة الصغرى 14 والعظمى 23.
- درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 12 والعظمى 23.
- درجات الحرارة فى شبين الكوم والصغرى 13 والعظمى 22.
- درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 13 والعظمى 22.
- درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 14 والعظمى 22.
- درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 15 والعظمى 22.
- درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 12 والعظمى 24.
- درجات الحرارة فى السويس الصغرى 12 والعظمى 23.
- درجات الحرارة فى العريش الصغرى 10 والعظمى 23.
- درجات الحرارة فى رفح الصغرى 09 والعظمى 22.
- درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 12 والعظمى 24.
- درجات الحرارة فى نخل الصغرى 03 العظمى 21.
- درجات الحرارة فى سانت كاترين الصغرى 01 والعظمى 20.
- درجات الحرارة فى الطور الصغرى 13 والعظمى 25.
- درجات الحرارة فى طابا الصغرى 07 والعظمى 24.
- درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 18 والعظمى 27.
- درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 11 والعظمى 23.
- درجات الحرارة فى العلمين الصغرى 11 والعظمى 22.
- درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 12 والعظمى 23.
- درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 09 والعظمى 19.
- درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 08 والعظمى 20.
- درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 17 والعظمى 27.
- درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 16 والعظمى 27.
- درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 17 والعظمى 27.
- درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 18 والعظمى 25.
- درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 16 والعظمى 26.
- درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 18 والعظمى 25.
- درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 10 والعظمى 23.
- درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 09 والعظمى 23.
- درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 09 والعظمى 23.
- درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 09 والعظمى 24.
- درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 10 والعظمى 25.
- درجات الحرارة فى قنا الصغرى 10 والعظمى 27.
- درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 11 والعظمى 27.
- درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 11 والعظمى 27.
- درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 08 والعظمى 25.
- درجات الحرارة فى أبو سمبل الصغرى 12 والعظمى 27.