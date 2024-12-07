حالة الطقس اليوم السبت 7-12-2024 في البحيرة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، عن استقرار درجات الحرارة اليوم السبت الموافق 7 ديسمبر 2024، في محافظة البحيرة، حيث من المتوقع أن يسود طقس معتدل نهارًا، مع ظهور بعض الغيوم الجزئية، في حين يتوقع أن يكون الطقس باردًا خلال ساعات الليل.

حالة الطقس اليوم السبت

ووفقًا لإعلان صادر عن المركز الإعلامي بمحافظة البحيرة، تنبأت هيئة الأرصاد الجوية بأن تشهد المحافظة اليوم طقسًا معتدلا نهارًا مع بعض الغيوم الجزئية، ويتوقع أن يكون الطقس باردًا خلال ساعات الليل وفي الصباح الباكر.

ومن المتوقع أن تتراوح ارتفاع الأمواج في البحر المتوسط بين 1 متر و1.75 متر، مع سرعة رياح تصل إلى حوالي 22 كيلومترًا في الساعة.

ويتوقع أن تكون درجات الحرارة في مدينة دمنهور، عاصمة محافظة البحيرة، حوالي 23 درجة مئوية كأقصى حرارة نهارية، و13 درجة مئوية كأدنى درجة ليلاً.

حالة الطقس في مصر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة، ودرجات الحرارة العظمى والصغرى لهذا اليوم السبت، الموافق 7 ديسمبر 2024.

وفي تقريرها، توقعت الهيئة أن يكون الطقس باردًا ليلًا وفي الصباح الباكر، مع درجات حرارة معتدلة نهارًا في مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، بينما يميل الطقس للدفء في جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأشارت الهيئة إلى تأثر البلاد بشبورة مائية صباحًا، قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 7-12-2024 في جميع المحافظات المصرية حسب بيان الهيئة المصرية للإرصاد الجوية وهي كالتالي: