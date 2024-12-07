تشاهدون اليوم.. الأهلي وأورلاندو بايرتس .. مواجهات قوية في الدروي الإنجليزي

"تشاهدون اليوم" خدمة تقدمها "البوابة نيوز"، تستعرض من خلالها مواعيد جميع مباريات اليوم السبت الموافق 7 ديسمبر 2024، في جميع البطولات من مختلف القارات وأبرزها موقعة الأهلي وأورلاندو بايرتس في دوري أبطال أفريقيا.
مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة
أورلاندو بيراتس × الأهلي – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 6
مانيما انيون × الرجاء – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 7
إستاد أبيدجان × شباب بلوزداد – الساعة 6 مساء
الجيش الملكي × صن داونز – الساعة 9 مساء على قناةbeIN Sports HD 6
مولودية الجزائر × يانج أفريكانز – الساعة 9 مساء beIN Sports HD 7
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
أستون فيلا × ساوثهامتون – الساعة 5 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 1
برينتفورد × نيوكاسل يونايتد – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 2
كريستال بالاس × مانشستر سيتي – الساعة 5 مساء beIN Sports HD 1
مانشستر يونايتد × نوتينجهام فورست – الساعة 7:30 beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
لاس بالماس × بلد الوليد – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 3
ريال بيتيس × برشلونة – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 3
فالنسيا × رايو فاليكانو – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3
جيرونا × ريال مدريد – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
جنوى × تورينو – الساعة 4 عصرا على قناة AD Sports 1 HD
يوفنتوس × بولونيا – الساعة 7 مساء على قناة AD Sports 1 HD
روما × ليتشي – الساعة 9:45 مساء على قناة AD Sports 1 HD
مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة
آينتراخت فرانكفورت × أوجسبورج – الساعة 4:30 beIN SPORTS XTRA 3
بوخوم × فيردر بريمن – الساعة 4:30 عصرا
هولشتاين كيل × لايبزيج – الساعة 4:30 عصرا
بايرن ميونخ × هايدنهايم – الساعة 4:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 5
باير ليفركوزن × سانت باولي – الساعة 4:30 beIN SPORTS XTRA 2
مونشنجلادباخ × بوروسيا دورتموند – الساعة 7:30 beIN Sports HD 5
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة
موناكو × تولوز – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 4
نيس × لوهافر – الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports HD 2
أنجيه × ليون – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 4
مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة
الخليج × الاتفاق – الساعة 2:55 ظهرا على قناة SSC 2
الهلال × الرائد – الساعة 4:40 مساء على قناة SSC 1
التعاون × الأهلي – الساعة 7 مساء على قناة SSC 1
مواعيد مباريات الدوري القطرى والقنوات الناقلة
الأهلي × السد – الساعة 2 ظهرا على قناة الكأس القطرية 1
الدحيل × الخور – الساعة 4:30 عصرا على قناة الكأس القطرية 2
قطر × الريان – الساعة 4:30 عصرا على قناة الكأس القطرية 1
مواعيد مباريات الدوري الاماراتي والقنوات الناقلة
الوحدة × العروبة – الساعة 2:45 عصرا على قناة دبى الرياضية 1
العين × بني ياس – الساعة 5:30 مساء على قناة دبى الرياضية 1
كلباء × الجزيرة – الساعة 5:30 مساء على قناة دبى الرياضية 2.