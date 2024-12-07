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السبت 07 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشاهدون اليوم.. الأهلي وأورلاندو بايرتس .. مواجهات قوية في الدروي الإنجليزي

ارشيفية
ارشيفية
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"تشاهدون اليوم" خدمة تقدمها "البوابة نيوز"، تستعرض من خلالها مواعيد جميع مباريات اليوم السبت الموافق 7 ديسمبر 2024، في جميع البطولات من مختلف القارات وأبرزها موقعة الأهلي وأورلاندو بايرتس في دوري أبطال أفريقيا.

 

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

أورلاندو بيراتس × الأهلي – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 6

مانيما انيون ×  الرجاء – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 7

إستاد أبيدجان × شباب بلوزداد – الساعة 6 مساء

الجيش الملكي × صن داونز – الساعة 9 مساء على قناةbeIN Sports HD 6

مولودية الجزائر × يانج أفريكانز – الساعة 9 مساء beIN Sports HD 7

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

أستون فيلا × ساوثهامتون – الساعة 5 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 1

برينتفورد × نيوكاسل يونايتد – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 2 

كريستال بالاس × مانشستر سيتي – الساعة 5 مساء beIN Sports HD 1   

مانشستر يونايتد × نوتينجهام فورست – الساعة 7:30 beIN Sports HD 1 

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة 

لاس بالماس × بلد الوليد – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 3

ريال بيتيس × برشلونة – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 3

فالنسيا × رايو فاليكانو – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3

جيرونا × ريال مدريد – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

جنوى × تورينو – الساعة 4 عصرا على قناة AD Sports 1 HD       

يوفنتوس × بولونيا – الساعة 7 مساء على قناة AD Sports 1 HD     

روما × ليتشي – الساعة 9:45 مساء على قناة AD Sports 1 HD   

مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة

آينتراخت فرانكفورت × أوجسبورج – الساعة 4:30 beIN SPORTS XTRA 3

بوخوم × فيردر بريمن – الساعة 4:30 عصرا 

هولشتاين كيل × لايبزيج – الساعة 4:30 عصرا 

بايرن ميونخ × هايدنهايم – الساعة 4:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 5 

باير ليفركوزن × سانت باولي – الساعة 4:30 beIN SPORTS XTRA 2

مونشنجلادباخ × بوروسيا دورتموند – الساعة 7:30 beIN Sports HD 5   

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

موناكو × تولوز – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 4 

نيس × لوهافر – الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports HD 2

أنجيه × ليون – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 4     

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

الخليج × الاتفاق – الساعة 2:55 ظهرا على قناة SSC 2     

الهلال × الرائد – الساعة 4:40 مساء على قناة SSC 1     

التعاون × الأهلي – الساعة 7 مساء على قناة SSC 1

مواعيد مباريات الدوري القطرى والقنوات الناقلة

الأهلي × السد – الساعة 2 ظهرا على قناة الكأس القطرية 1   

الدحيل × الخور – الساعة 4:30 عصرا على قناة الكأس القطرية 2 

قطر × الريان – الساعة 4:30 عصرا على قناة الكأس القطرية 1

مواعيد مباريات الدوري الاماراتي والقنوات الناقلة

الوحدة × العروبة – الساعة 2:45 عصرا على قناة دبى الرياضية 1

العين × بني ياس – الساعة 5:30 مساء على قناة دبى الرياضية 1

كلباء × الجزيرة – الساعة 5:30 مساء على قناة دبى الرياضية 2.

مباريات اليوم السبت ليفربول وإيفرتون دوري أبطال أفريقيا الأهلي وأورلاندو بايرتس مباريات دوري أبطال أفريقيا الدوري الإنجليزي برشلونة