تشاهدون اليوم.. الأهلي وأورلاندو بايرتس .. مواجهات قوية في الدروي الإنجليزي

"تشاهدون اليوم" خدمة تقدمها "البوابة نيوز"، تستعرض من خلالها مواعيد جميع مباريات اليوم السبت الموافق 7 ديسمبر 2024، في جميع البطولات من مختلف القارات وأبرزها موقعة الأهلي وأورلاندو بايرتس في دوري أبطال أفريقيا.

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

أورلاندو بيراتس × الأهلي – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 6

مانيما انيون × الرجاء – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 7

إستاد أبيدجان × شباب بلوزداد – الساعة 6 مساء

الجيش الملكي × صن داونز – الساعة 9 مساء على قناةbeIN Sports HD 6

مولودية الجزائر × يانج أفريكانز – الساعة 9 مساء beIN Sports HD 7

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

أستون فيلا × ساوثهامتون – الساعة 5 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 1

برينتفورد × نيوكاسل يونايتد – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 2

كريستال بالاس × مانشستر سيتي – الساعة 5 مساء beIN Sports HD 1

مانشستر يونايتد × نوتينجهام فورست – الساعة 7:30 beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

لاس بالماس × بلد الوليد – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 3

ريال بيتيس × برشلونة – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 3

فالنسيا × رايو فاليكانو – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3

جيرونا × ريال مدريد – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

جنوى × تورينو – الساعة 4 عصرا على قناة AD Sports 1 HD

يوفنتوس × بولونيا – الساعة 7 مساء على قناة AD Sports 1 HD

روما × ليتشي – الساعة 9:45 مساء على قناة AD Sports 1 HD

مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة

آينتراخت فرانكفورت × أوجسبورج – الساعة 4:30 beIN SPORTS XTRA 3

بوخوم × فيردر بريمن – الساعة 4:30 عصرا

هولشتاين كيل × لايبزيج – الساعة 4:30 عصرا

بايرن ميونخ × هايدنهايم – الساعة 4:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 5

باير ليفركوزن × سانت باولي – الساعة 4:30 beIN SPORTS XTRA 2

مونشنجلادباخ × بوروسيا دورتموند – الساعة 7:30 beIN Sports HD 5

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

موناكو × تولوز – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 4

نيس × لوهافر – الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports HD 2

أنجيه × ليون – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 4

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

الخليج × الاتفاق – الساعة 2:55 ظهرا على قناة SSC 2

الهلال × الرائد – الساعة 4:40 مساء على قناة SSC 1

التعاون × الأهلي – الساعة 7 مساء على قناة SSC 1

مواعيد مباريات الدوري القطرى والقنوات الناقلة

الأهلي × السد – الساعة 2 ظهرا على قناة الكأس القطرية 1

الدحيل × الخور – الساعة 4:30 عصرا على قناة الكأس القطرية 2

قطر × الريان – الساعة 4:30 عصرا على قناة الكأس القطرية 1

مواعيد مباريات الدوري الاماراتي والقنوات الناقلة

الوحدة × العروبة – الساعة 2:45 عصرا على قناة دبى الرياضية 1

العين × بني ياس – الساعة 5:30 مساء على قناة دبى الرياضية 1

كلباء × الجزيرة – الساعة 5:30 مساء على قناة دبى الرياضية 2.