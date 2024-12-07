تزامنا مع اليوم العالمى لهم.. أجهزة تعويضية ومشاريع تنموية دعما لذوي الهمم بالفيوم

تزامناً مع اليوم العالمى للأشخاص ذوى الهمم الذى يوافق 3 ديسمبر من كل عام، وتحت اشراف مديرية التضامن الإجتماعى بالفيوم بقيادة جبريل عبدالوهاب، أكدت إحدى جمعيات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي دعمها الكامل لذوى الهمم من خلال تسليمهم الاطراف الصناعية والأجهزة التعويضية والسماعات الطبية بالإضافة الى تسليمهم المشاريع التنموية والأكشاك واعادة اعمار منازلهم، حيث نجحت الجمعية فى تسليم عدد (1574) جهاز تعويضي وسماعة طبية بقرى ومراكز محافظة الفيوم .



يأتى ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بدعم وتمكين ذوى الهمم ودمجهم مجتمعيًا، مؤكدًا " ان أبناءنا من ذوي الهمم بركة للوطن وهبة من الله سبحانه وتعالى" .



وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الجمعية، أن الجمعية أولت اهتمامًا بالغاً بملف دعم وتمكين ذوى الهمم، ووضعته فى صدارة اهتماماتها، خاصة وأنهم جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع وشريك أساسى فى مسيرة التنمية، حيث سلمت 1574 جهاز تعويضي وطرف صناعى، بالاضافة الى تسليمهم ألاف مشاريع التمكين الاقتصادى والاكشاك، فضلا عن اعادة اعمار منازلهم، وذلك لضمان الرعاية الصحية وفرص معيشية وتأمين الدخل الكافي لهم والمشاركة في المجتمع بشكل لائق وإنساني .



موضحًا انه تم تحديد هذه الحالات وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع مديرية التضامن الإجتماعى لتحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعايا، مشيرًا الى أن الدعم الكبير الذى تقدمه الأورمان يأتى فى إطار جهود الجمعية لدعم منظومة العمل الأهلى و المجتمعى فى الفيوم وفى المناطق الأكثر احتياجاً وخاصة العزب والنجوع وضمن مساهمات الجمعية الفاعلة فى الإرتقاء بمستوى الخدمات التى تقدمها على مستوى المحافظة.



واشاد شعبان بالتقدم الملحوظ فى مصر فى الآونة الأخيرة، خاصة فى السنوات الماضية، فى مجال دعم وتمكين الأشخاص ذوى الهمم، نتيجة للإرادة السياسية الداعمة والمساندة التى سعت إلى خلق مساحة ومناخ ملائم لتضافر جهود كل شرائح المجتمع من مؤسسات وهيئات وغير ذلك، لدعم أصحاب الهمم والقدرات الخاصة، وبإعتبارهم جزءا رئيسى فى المجتمع .

inbound6560963997989851633