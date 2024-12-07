ورشة عمل تخصصية لبناء قدرات الشباب على قيادة المواقف العملية خلال القمة الشبابية

في إطار فعاليات القمة الشبابية لمراكز شباب مصر التي تحمل شعار "بناء القادة الشباب"، أقيمت ورشة عمل متخصصة حول كيفية قيادة المواقف والتحديات التي تواجه سوق العمل، أدار الورشة الأستاذ الدكتور عمر وكوك، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام لمراكز شباب مصر.

هدفت الورشة إلى تزويد الشباب المشاركين بالمهارات والمعارف اللازمة لإدارة التحديات المختلفة التي قد يواجهونها في حياتهم المهنية والمجتمعية، فيما تناولت الورشة العديد من المحاور الهامة، منها

تعريف ظهور التحديات او الأزمات وأسبابها وأنواعها وكيفية تحديدها مهارات اتخاذ القرار في ظل الضغوط والوقت المحدود، التواصل الفعال مع مختلف الأطراف المعنية بالمشكلة، بناء فرق العمل القادرة على إدارة الأزمات ومواجهة التحديات ، وضع خطط الطوارئ والاستعداد لمواجهة جميع التحديات

تأتي هذه الورشة في إطار حرص القمة الشبابية على بناء قدرات الشباب وتمكينهم من مواجهة التحديات المختلفة التي تواجههم، وتعزيز دورهم في المجتمع. كما تساهم هذه الورشة في تطوير مهارات الشباب القيادية، وزيادة ثقتهم بأنفسهم وقدرتهم على التأثير الإيجابي في مجتمعاتهم.