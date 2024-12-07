بدء التصويت في الانتخابات التشريعية والرئاسية في غانا

بدأ المواطنون في غانا، بالتوافد على مكاتب الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات رئاسية وتشريعية في ظل انتظار التعافي بعد واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية التي شهدتها البلاد.

وأوضح موقع "زون بورس" الإخباري الفرنسي، اليوم/السبت/ - أن الرئيس "نانا أكوفو أدو" سيترك منصبه الشهر المقبل بعد أن أمضى الفترتين المسموح بهما بموجب دستور غانا.

ويتنافس 12 مرشحا لخلافته، حيث أن هناك مرشحين هما الأوفر حظا وهما نائب الرئيس محمودو بوميا، مرشح الحزب الوطني الجديد الذي يتزعمه نانا أكوفو أدو، والرئيس السابق جون دراماني ماهاما، من حزب المؤتمر الوطني الديمقراطي.

وتظهر استطلاعات الرأي أن دراماني ماهاما، الذي شغل منصب رئيس غانا من عام 2012 إلى عام 2016، يتصدر نوايا التصويت.

ومن المقرر أن تغلق مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة 7 مساءا.