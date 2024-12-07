بلومبيرج: "كارلايل" الأمريكية تنعش الحديث عن بيع أكبر شركة للطائرات البحرية عالميا

ذكرت وكالة "بلومبيرج" الأمريكية، أن شركاء استثمار بقيادة مجموعة "كارلايل الأمريكية، تدرس إعادة إحياء صفقة بيع "خطوط طيران المالاديف" (تي إم إيه)، وفق مصادر وثيقة الصلة بالمباحثات، في ضوء انتعاش عمليات السفر إلى الجزيرة السياحية.

وأفادت الوكالة أن مجموعة "كارلايل" ومعها شركاء استثمار من "كينج ستريت كابيتال مانجمنت"، و"ديفيدسون كيمبنر" لإدارة رأس المال، تعمل بصورة مشتركة مع مستشار مالي بشأن صفقة بيع محتملة لخطوط الطيران التابعة للدولة في المحيط الهندي، حسب مصادر فضلوا عدم الإفصاح عن أسمائهم لخصوصية المسألة.

وقالت المصادر إن ملاك "خطوط الطيران المالاديفية" (تي إم إيه)، التي تعد أكبر شركة في العالم تمتلك أسطول طائرات بحرية، شرعوا في الإيعاز برغبتهم في البيع إلى بعض المشترين المحتملين من بينهم لاعبون في صناعة الطيران وصناديق استثمارية.

وأفادت المصادر أن انتعاش أسواق السفر في أعقاب جائحة كورونا، عززت من أرباح شركة "خطوط الطيران المالاديفية"، التي منحت مشغليها قيمة أعلى مما سبق طرحه في محاولة البيع السابق التي جرت قبل عامين.

في ذلك الوقت، ذكرت بلومبيرج في تغطياتها الخبرية أن الشركة قد تصل قيمتها ما بين 500 و700 مليون دولار، لكن الصفقة لم تبرم آنذاك.

وأشارت المصادر نفسها أن دراسة صفقة البيع من جانب جماعة المستثمرين، لازالت في طورها المبدأي وليس هناك قرارات نهائية تم التوصل إليها في هذا الصدد.

ورفض ممثلو مجموعة "كارلايل"، و"كينج ستريت كابيتال مانجمنت"، و"ديفيدسون كيمبنر" لإدارة رأس المال، التعليق للوكالة على الأنباء المتواترة.

تشغل شركة "الخطوط الجوية المالاديفية" 65 طائرة طراز دي هافيلاند توين أوتر "دي إتش سي-6"، ذات المحرك التوربيني وبها 19 مقعدًا، ومزودة بمحركين. وتخصص الشركة من أسطولها 13 طائرة للمنتجعات، إضافة إلى طائرتين فاخرتين للشخصيات المهمة، وهو ما يجعل الشركة أكبر شركة مشغلة للطائرات البحرية عالميًا.

وتقدم الشركة خدمات النقل والسفر من "مطار مالاديف الدولي" الرئيسي إلى أكثر من 80 منتجعًا في أرجاء البلاد، بعدد رحلات يومية يزيد على 400 رحلة يومية، وتنقل نحو مليون راكب كل عام.

وقد خضعت شركة "الخطوط الجوية المالاديفية" (تي إم إيه) لسيطرة شركات حقوق ملكية خاصة في السنوات الأخيرة، وباتت ملكًا لـ"بين كابيتال" والعملاق الصيني "تيمبوس جروب كو"، اللتين اشترتا شركة الطيران من مالكها "بلاكستون" في 2017، حسبما كشف يشير الموقع الرسمي للشركة.

وتشير بلومبيرج إلى أن شركة "كارلايل" الأمريكية أصبحت صاحبة حصة غالبة في ملكية "تي إم إيه" في عام 2021، في أعقاب عملية إعادة هيكلة ديون، وشاركها في الملكية "كينج ستريت" و"دافيدسون كيمبنر".

