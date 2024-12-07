مصرع وإصابة 6 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالفيوم

لقي شخص مصرعه، وأصيب 5 آخرون في حادث إنقلاب سيارة ميكروباص، بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، وتم نقل المصابين الى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، تلقت بلاغا بوقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، ووجود جثة ومصابين، وعلى الفور إنتقلت الي موقع الحادث قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف، وتبين مصرع مواطن وإصابة 5 آخرون، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .