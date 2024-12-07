جامعة القناة تنظم برنامجا تدريبيا حول مواجهة التطرف وتعزيز القيم الإنسانية

نظمت جامعة قناة السويس، بالتعاون المشترك مع مديرية الأوقاف بالإسماعيلية، برنامجا تدريبيا بعنوان "مواجهة التطرف اللاديني وتراجع القيم والأخلاق" بقاعة المناقشات بكلية العلوم، بمشاركة 250 مستفيدا من طلاب وطالبات الكلية.

يأتي هذا البرنامج في إطار التعاون المشترك بين قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وقطاع شئون التعليم والطلاب ومديرية الأوقاف بالإسماعيلية.

هذا وأشار الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، إلى أهمية مثل هذه البرامج التدريبية في تعزيز الوعي المجتمعي ومكافحة الفكر المتطرف، لافتاً إلى دور الشباب في بناء المستقبل من خلال تحصينهم ضد الأفكار السلبية والمدمرة التي قد تؤثر على استقرار المجتمع.

من جانبه، أكد الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، على ضرورة توعية الطلاب بالقيم والأخلاق الحميدة، موضحًا أن التعليم ليس فقط نقل المعرفة، بل يتعدى ذلك إلى بناء الشخصية السوية التي تكون قادرة على مواجهة التحديات المختلفة، بما فيها مواجهة التطرف الفكري.

في كلمتها، أكدت الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، على أهمية التعاون بين مؤسسات التعليم والدعوة الدينية في محاربة التطرف بمختلف أشكاله.

وأشارت إلى أن تعزيز القيم الأخلاقية والإنسانية بين الطلاب يسهم بشكل كبير في بناء مجتمع مستقر وآمن.

جاء ذلك بإشراف الدكتورة مها فريد عميد كلية العلوم والدكتور رأفت عفيفي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

حاضر بالبرنامج التدريبي الشيخ الدكتور أيمن عبد العال، داعية بمديرية الأوقاف بالإسماعيلية وإمام وخطيب مسجد معهد إعداد الدعاة.

تضمن البرنامج العديد من المحاور المهمة، أبرزها مواجهة التطرف اللاديني، الذي لا يرتبط بالدين بشكل مباشر، ولكنه يمثل تهديدا فكريا يهدد استقرار المجتمع.

وتناول البرنامج أيضًا ضرورة توفير منصات إلكترونية لفتح حوار مع الشباب لمناقشة القضايا الفكرية والاجتماعية المختلفة، وتوضيح مخاطر الأفكار المتطرفة.

كما شمل البرنامج مناقشة سبل مواجهة الانحرافات الأخلاقية مثل الإلحاد، والإدمان، والانتحار، والتحرش، والتنمر، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية بناء الإنسان القوي المتعلم القادر على الابتكار والمساهمة في تطوير المجتمع.

في ختام البرنامج، أعربت المهندسة وفاء إمام، مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئية، عن تقديرها للجهود المبذولة من قبل كافة المشاركين في تنظيم البرنامج، مؤكدةً على دور هذه الأنشطة في تحقيق التنمية المستدامة في المجتمع.

وأشرف على تنظيم البرنامج الأستاذ أحمد رمضان، مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع بالجامعه