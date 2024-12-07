أوكرانيا: روسيا تهاجم منطقة زابوروجيا 276 مرة خلال الـ 24 ساعة الماضية

قال إيفان فيدوروف رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية لمنطقة زابوروجيا، إن القوات الروسية هاجمت المنطقة 276 مرة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضاف فيدوروف - وفقا لما أوردته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية - "أن القوات الروسية شنت ضربات جوية على 11 مستوطنة، بما في ذلك بيلينكي وتومشكا".

وأوضح أن روسيا هاجمت بـ 161 طائرة بدون طيار من مختلف الطرازات مناطق (لوبكوف وهوليابولي ونوفواندريفكا ومالا توكماشكا ومالينيفكا)، كما نفذت 89 ضربة مدفعية على منطقة مالا توكماشكا.. مشيرا إلى أن تم ورود بلاغات عن أضرار لحقت بالمباني السكنية والبنية التحتية.

