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السبت 07 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

انتشال 6 شهداء من مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة

شهداء غزة
شهداء غزة
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أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية "فى خبر عاجل، بانتشال جثامين 6 شهداء من مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المكثف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، منذ السابع من أكتوبر 2023.

حيث يشن جيش الاحتلال مئات  الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

شهداء غزة اقتحام مدينة رفح الفلسطينية العدوان الإسرائيلي