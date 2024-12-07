دوري أبطال إفريقيا.. وسام وإمام في تشكيل الأهلي المتوقع ضد أورلاندو بايرتس

يحل الفريق الأول بالنادي الأهلي ضيفًا ثقيلاً على مضيفه أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي في الثالثة عصر اليوم السبت، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويبحث الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر عن تحقيق الفوز الثاني على التوالي في دور المجموعات بعد الانتصار في الجولة الأولى على فريق استاد أبيدجان بأربعة أهداف مقابل هدفين.

واستقر كولر على تشكيل الأهلي الذي يخوض به مواجهة أورلاندو بايرتس في دوري أبطال أفريقيا والذي يشهد عودة إمام عاشور لخط الوسط بعد غيابه عن المباراة الماضية أمام البنك الأهلي بسبب العقوبة الموقعة عليه كما يعود المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي لقيادة هجوم الأهلي في مباراة اليوم أمام أورلاندو بيراتس بعد غيابه منذ فترة التوقف الدولي الأخيرة، بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال وجوده بمعسكر الفدائي.

تشكيل الأهلي المتوقع ضد أورلاندو بايرتس

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: يحيى عطية الله، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، عمر كمال.

خط الوسط: إمام عاشور، أكرم توفيق، مروان عطية.

خط الهجوم: طاهر محمد، وسام أبو علي، حسين الشحات

موعد مباراة الأهلي وأورلاندو بايرتس

ويستعد فريق الأهلي لمواجهة فريق أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتقام مباراة الأهلي وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي في الثالثة عصر اليوم السبت في جنوب إفريقيا بالجولة الثانية من المجموعة الثالثة لدوري الأبطال.

واستهل الأهلي تحت قيادة مدربه مارسيل كولر، مشواره في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، بالفوز 4-2 على ستاد أبيدجان الإيفواري فيما حقق أورلاندو بيراتس الفوز على شباب بلوزداد الجزائري بنتيجة 2-1.

قائمة الأهلي لمواجهة أورلاندو

أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة الفريق استعدادا لمواجهة فريق أورلاندو في ثاني جولات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويغيب عن قائمة الأهلي مصطفى شوبير حارس مرمى الفريق بينما عاد وسام أبو علي وأشرف داري وإمام عاشور.

ضمت قائمة الفريق كلا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، حمزة علاء، مصطفى مخلوف

خط الدفاع: يحيى عطية الله، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أشرف داري، أشرف داري، خالد عبدالفتاح، عمر كمال عبدالواحد.

خط الوسط: أكرم توفيق، إمام عاشور، مروان عطية، عمر الساعي، أحمد نبيل كوكا، أفشة، عمرو السولية، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، بيرسي تاو، رضا سليم.

خط الهجوم: كهربا، وسام أبو علي.