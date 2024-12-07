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السبت 07 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

قصور الثقافة تختتم عروض المسرح المتنقل بالفيوم

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اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة فعاليات المسرح المتنقل بمركز شباب بيهمو في سنورس، بالفيوم التي تنظمها الهيئة ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

شهد اليوم الختامي عرضا لفرقة كورال الطفل بقصر ثقافة الفيوم، بقيادة المايسترو أبو المجد الكاشف، حيث قدمت الفرقة باقة من الأغاني الوطنية وأغاني الأطفال، من بينها: "فات الكتير يا بلادنا"، "في الكتب قرينا"، "تحيا مصر"، و"بلادي يا أحلى البلاد".

أُقيمت فعاليات المسرح المتنقل بالفيوم على مدار ثلاثة أيام، ونفذها فرع ثقافة الفيوم، برئاسة سماح دياب، التابع لإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، وتضمنت ورشا فنية متنوعة مثل ورش الحكي، الأراجوز، وعروض الفرق الفنية، وسط تفاعل جماهيري واسع من أهالي قرية بيهمو.

في سياق متصل، نظمت مكتبة الطفل والشباب بطامية، احتفالية لتكريم الموهوبين الفائزين في مسابقة "الصوت الذهبي"، والتي اختتمت بالتزامن مع فعاليات عيد الطفولة، بالتعاون مع إدارة طامية التعليمية، بحضور د. عماد فكري، وكيل الإدارة، الذي أثنى على دور المكتبة في اكتشاف المواهب.

بدأ الحفل بالسلام الوطني، وشمل عروضا فنية للطلاب الموهوبين، تضمنت الغناء، إلقاء الشعر، وعروضا استعراضية للأطفال على أنغام أغاني مثل "على البركة" و"طوبة فوق طوبة".

شهدت الاحتفالية حضور عدد من القيادات التربوية، من بينهم عواد الهنداوي، رئيس قسم الموهوبين، محمد عيد، رئيس قسم الأنشطة، سيد خليل، مدير التعليم الابتدائي، وصلاح العشيري، موجه المسرح، كما حضر عدد كبير من مشرفي المدارس وأولياء الأمور.

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الهيئة العامة لقصور الثقافة المسرح المتنقل الفيوم بداية جديدة لبناء الإنسان قصر ثقافة الفيوم