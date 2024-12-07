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السبت 07 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الجيش السوري ينفذ طوقا أمنيا ويعيد انتشار قواته بدرعا والسويداء

الجيش السورى
الجيش السورى
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 أكدت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية، أن قواتها العاملة في "درعا" و"السويداء" قامت بإعادة انتشار وتموضع وإقامة طوق دفاعي وأمني قوي ومتماسك على هذا الاتجاه، وذلك بعد أن قامت عناصر إرهابية بمهاجمة حواجز ونقاط الجيش.
وذكرت القيادة العامة للجيش - وفقا للتليفزيون السوري - أن الهجوم الإرهابي جاء بهدف إشغال القوات المسلحة التي بدأت باستعادة زمام الأمور في محافظتي حمص وحماة في مواجهة التنظيمات الإرهابية.
وشدد الجيش السوري على أن القوات المسلحة تتعامل مع مجريات الأحداث انطلاقا من حرصها على أمن الوطن والمواطنين، وستواجه هذا الإرهاب بكل حزم وقوة.
 

درعا السويداء الجيش السوري