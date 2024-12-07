الجيش السوري ينفذ طوقا أمنيا ويعيد انتشار قواته بدرعا والسويداء

أكدت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية، أن قواتها العاملة في "درعا" و"السويداء" قامت بإعادة انتشار وتموضع وإقامة طوق دفاعي وأمني قوي ومتماسك على هذا الاتجاه، وذلك بعد أن قامت عناصر إرهابية بمهاجمة حواجز ونقاط الجيش.

وذكرت القيادة العامة للجيش - وفقا للتليفزيون السوري - أن الهجوم الإرهابي جاء بهدف إشغال القوات المسلحة التي بدأت باستعادة زمام الأمور في محافظتي حمص وحماة في مواجهة التنظيمات الإرهابية.

وشدد الجيش السوري على أن القوات المسلحة تتعامل مع مجريات الأحداث انطلاقا من حرصها على أمن الوطن والمواطنين، وستواجه هذا الإرهاب بكل حزم وقوة.

