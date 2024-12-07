"حملة مناهضة الاحتلال": يجب استمرار الضغط على إسرائيل لفتح المعابر وإجلاء الجرحى الفلسطينيين

أكد الأمين العام للحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال رمزي عودة، أهمية استمرار الضغط على إسرائيل لفتح المعابر والمنافذ الحدودية.. مشيرا إلى أن تسليم السلطة الوطنية لإدارة هذا المعبر سيساعد بشكل كبير في إجلاء المرضى والجرحى الفلسطينيين الذين لا يتمكنون من الحصول على العلاج.

وقال عودة - في مداخلة هاتفية لبرنامج (هذا الصباح) المذاع على قناة (النيل للأخبار) اليوم /السبت/ - "إنه على إسرائيل تحمل مسؤولياتها حتى أثناء الحرب، كما تحددها اتفاقيات جنيف التي تعنى بإجلاء الجرحى والمرضى من ساحات المعارك".. مشددا على أن غزة تُعتبر في الوقت الحالي ساحة للقتال، ولذا من الضروري السماح وتسهيل مغادرة الجرحى إلى مصر وإلى جميع الدول التي بإمكانها توفير العلاج لهم.

ودعا إلى ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي.. موضحًا أنه لا يمكن إجلاء الجرحى أو توفير العلاج لهم أو وقف الإبادة الجماعية مع استمرار هذا العدوان الغاشم على كافة مناطق غزة.

وأشار عودة إلى أن إسرائيل تعيش حاليًا في عزلة، حيث أن قرار المحكمة الجنائية الدولية الذي يقضي باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق جالانت، ليس بالأمر السهل، بل يعد أحد أبرز الإنجازات للمنظمات الدولية في مساءلة إسرائيل ومعاقبتها على انتهاكاتها خلال العقد الماضي.

وأكد الأمين العام للحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال، أن حرمان نتنياهو وجالانت من زيارة أكثر من 125 دولة يعد تحديًا كبيرًا لإسرائيل؛ مما يدل على أن القادة الإسرائيليين مطلوبون للعدالة الدولية، وهو إنجاز مهم يستحق الإبراز.

