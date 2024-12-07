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السبت 07 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

دبلوماسي روسي: موسكو منفتحة على حوار صادق مع واشنطن

نائب وزير الخارجية
نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف
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 قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، إن روسيا منفتحة على إجراء حوار صادق مع الولايات المتحدة، ولكنها ليست متأكدة من اغتنام الرئيس المنتخب ترامب لهذه الفرصة.
وأضاف ريابكوف- فى تصريحات - نقلتها وكالة أنباء /تاس/ - "أما نحن، فنحن منفتحون على إجراء حوار صادق يقوم على الاحترام المتبادل والاعتبارات المتعلقة بالمصالح".
واستطرد الدبلوماسي الروسي: "السؤال الكبير هو ما إذا كانت الإدارة الأمريكية الجديدة ستغتنم هذه الفرصة".
وأشار ريابكوف إلى أن "ترامب ومعاونيه يرسلون إشارات متضاربة، متمسكين بمبادئ "أمريكا أولا" و"السلام من خلال القوة"، مبينا أن هذا الموقف المتعالي لا يروق لروسيا.

روسيا الولايات المتحدة ترامب