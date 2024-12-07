رئيس كوريا الجنوبية: أعتذر عن إعلان الأحكام العرفية ولن تكون هناك محاولة أخرى لفرضها

قدم رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك يول، اليوم /السبت/، اعتذارا لمواطني بلاده عن "إثارة القلق والتسبب في إزعاجهم"، بسبب إعلان الأحكام العرفية يوم /الثلاثاء/ الماضي، متعهدا بعدم القيام بمحاولة أخرى لفرض الأحكام العرفية.

وقال الرئيس الكوري - في خطاب عام متفلز، قبل ساعات من تصويت الجمعية الوطنية (البرلمان) على مقترح لعزله - "أنا في غاية الأسف وأعتذر بصدق للشعب الذي لابد أنه فوجئ للغاية"، مشيرا إلى أن قرار إعلان الأحكام العرفية جاء بسبب شعوره بـ "اليأس" كرئيس، لكن هذا القرار أثار قلق المواطنين وتسبب في إزعاجهم، حسبما نقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب).

وأضاف أنه "لن يتجنب المسؤولية القانونية والسياسية المترتبة على إعلان الأحكام العرفية"، واستطرد "سأترك خطة الاستقرار السياسي في المستقبل بما في ذلك فترة ولايتي للحزب الحاكم".

ويعد ذلك أول ظهور علني للرئيس "يون" بعد إعلانه الأحكام العرفية، مساء يوم الثلاثاء الماضي، ورفعها بعد ساعات من تصويت الجمعية الوطنية ضدها.

وفي سياق متصل، قال رئيس حزب سلطة الشعب (الحاكم) هان دونغ-هون اليوم إن تنحي الرئيس يون سيوك يول مبكرًا أصبح حتميا، مضيفًا أن الحزب سيتداول ويناقش أفضل مسار للتحرك.

ومن المقرر أن تصوت الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية (البرلمان) - خلال جلسة عامة في وقت لاحق اليوم - على اقتراح عزل الرئيس يون سيوك يول بسبب إعلانه المفاجئ للأحكام العرفية ورفعها لاحقا.

ويتطلب الاقتراح موافقة ثلثي الأعضاء في الجمعية الوطنية. ومن أصل 300 عضو في الجمعية الوطنية، ستحتاج المعارضة إلى ثمانية أصوات من حزب سلطة الشعب الحاكم لتمرير الاقتراح. وحال ما أيدت المحكمة اقتراح العزل؛ فسيكون ثاني رئيس يتم عزله منذ الرئيسة السابقة بارك كون هيه في عام 2017.