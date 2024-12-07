مأساة في أكتوبر.. حارس عقار يحتجز طفلا ويعذبه حتى الموت والسبب "مطواة"

جريمة بشعة نفذها حارس عقار في عقده الثالث في حق طفل 11 عاما، بعدما قام باحتجازه والتعدي عليه بالضرب والكي بالنار حتي الموت بسبب قيام المجني عليه بسرقة سلاح أبيض مطواة وبيعها، بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر بالجيزة.

تلقي المقدم كريم سمير رئيس مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، إشارة من المستشفى تفيد بإستقبال طفل 11 سنة، جثة هامدة وبه آثار تعذيب وكي بالنار بمناطق متفرقة بالجسد ومقيم بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص وعمل التحريات تبين أن المجني عليه يعمل مع حارس عقار وقام بسرقة سلاح أبيض مطواة وبيعها فقام حارس باحتجاز المجني عليه والتعدي عليه بالضرب وكيا بالنار حتي لفظ أنفاسه الأخيرة.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان القسم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.