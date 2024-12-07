زوجة محمد رحيم: أعيش عقل بلا روح

وجهت أنوسة كوتة زوجة الملحن الراحل محمد رحيم، رسالة خاصة لزوجها بكلمات مؤثرة بعد رحيله.

ونشرت أنوسة كوتة على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، منشور لزوجها الراحل.

منشور زوجة محمد رحيم

وجاء المنشور "عارف لما تحس ان انت عايش بعقل بلا روح .. ليه بعدت عني مكنتش اعرف ان مش حعرف اكمل لوحدي ... المسئولية كبيرة قوي

الله يرحمك .. انا كل شوية بتلغبط في الدعوة واقول ربنا يخليك".

وأعلنت أنوسة كوتة أنها ستقاضي كل من تعرض بالشائعات والأخبار المغلوطة عن وفاة الملحن محمد رحيم، وذلك بعد تقرير الطب الشرعي الذي نفى وجود شبهة جنائية في وفاة رحيم.

يشار أن الملحن محمد رحيم قد قدم عدد كبير من الألحان الغنائية لأهم وأبرز نجوم العالم العربي، منهم الهضبة عمرو دياب، الكينج محمد منير، اليسا، إيهاب توفيق، محمد فؤاد، هشام عباس، مصطفى قمر.