ads
السبت 07 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

اليوم.. إعادة محاكمة 4 متهمين في قضية "خلية داعش كرداسة"

المستشار حماده الصاوى
المستشار حماده الصاوى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تنظر محكمة جنايات مستأنف بدر، برئاسة المستشار حماده الصاوى، اليوم السبت، إعادة محاكمة 4 متهمين بخلية داعش كرداسة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حماده الصاوى وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور على عمارة وسكرتارية محمد السعيد

كانت الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، قد قضت  بالإعدام شنقًا لمتهمين اثنين والمشدد 15 سنة لمتهم، والمشدد 10 سنوات لمتهمين اثنين والمشدد 5 سنوات لمتهم، لاتهامهم بالانضمام إلى خلية داعش كرداسة.

ووجه للمتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية بأن انضموا لجماعة أسست على خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

المستشار حماده الصاوي خلية داعش كرداسة داعش كرداسه داعش كرداسة جماعة إرهابية القانون الدستور مؤسسات الدولة