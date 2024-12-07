اليوم.. الحكم على عمرو دياب في اتهامه بصفع شاب

تفصل محكمة الجنح المنعقدة بمنطقة التجمع الخامس، اليوم السبت، في محاكمة الفنان عمرو دياب، على خلفية اتهامه بصفع شاب يُدعى "سعد أسامة" أثناء إحدى حفلات الزفاف.

يذكر أن النيابة أحالت عمرو دياب لمحكمة الجنح بتهمة صفع شاب خلال حفله داخل أحد الفنادق، كما أحالت النيابة الشاب بتهمة التعدي على الفنان عمرو دياب.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أقوال المطرب عمرو دياب بشأن واقعة الصفع داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة الجديدة، في القضية التي حملت رقم 9714 لسنة 2024 جنح التجمع، إذ قال المطرب: أنا صفعته على وجهه لإبعاده عني.

وكانت النيابة العامة أحالت عمرو دياب والشاب إلى محكمة الجنح بعد أن تبادلا الاتهامات باعتداء كل منهما على الآخر

وكان عمرو دياب قال في التحقيقات: «أنا صفعته على وجهه لإبعاده عنى واللى حصل أن يوم 7 يونيو 2024 وأثناء إحيائى حفل زفاف بأحد فنادق التجمع الأول تفاجأت بأحد الأشخاص يقوم بإمساكی وشدى وقرصى من جانبى بعد التصوير معايا وأنا اتضايقت علشان دا تسبب في عدم تركيزى أثناء إحيائى للحفل ودا جعلنى أرد ذلك الاعتداء وقمت بصفعه على وجهه لإبعاده عنى وعلى الفور تركت حفل الزفاف وقمت بإخطار المحامى بتاعى لتحرير محضر ضد المشكو في حقه لأنه تسبب في إيذائى بدنيا ومعنويا والتشهير بى على مواقع التواصل الاجتماعى لأنه ظهر في كذا موقع على السوشيال ميديا وادعى أننى ضربته لأنه بيتصور معايا».