فلسطين.. مواجهات مع قوات الاحتلال خلال اقتحام بلدة بيتا جنوب نابلس

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدينة نابلس، واندالعت مواجهات عنيفة بين قوات الاحتلال والمقاومة الفلسطينية خلال اقتحام بلدة بيتا جنوب نابلس.

وقالت مصادر محلية فلسطنية، أن هناك دوي انفجارات ضخمة تسمع شمالي قطاع غزة ناتجة عن عمليات نسف مباني في مخيم جباليا.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة قصرة جنوب شرق نابلس، واقتحم جنود الاحتلال أحد المنازل، وقام بتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

كما اعتقلت قوات الاحتلال شابا فلسطينيا من مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، بعد اقتحام المخيم بعدد كبير من الآليات العسكرية.

ومساء أمس الجمعة، استشهد 22 مواطنا فلسطينيا بينهم أطفال جراء قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة،واستشهدت فتاة عقب قصف مدفعية الاحتلال خيام النازحين غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بزاريا شمال نابلس بالضفة الغربية. واندلعت مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال في بلدة قفين شمال طولكرم، نتج عن تلك الاشتباكات إصابة عدد من الفلسطينيين.