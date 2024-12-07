الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن قبيل دخوله الأجواء الإسرائيلية

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، أنه اعترض صاروخ أُطلق من اليمن قبيل دخوله الأجواء الإسرائيلية، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.

وقالت قناة 14 الإسرائيلية، إن مجلس الوزراء الأمني اجتمع بشكل غير اعتيادي ثلاثة مرات خلال 3 أيام على خلفية تطورات سوريا.

وأوضحت القناة العبرية، إن إسرائيل تحافظ على حالة تأهب قصوى على أساس المتغيرات الحالية والوضع الأمني المتوتر في سوريا.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، قام الجيش الإسرائيلي بنسف عدة منازل سكنية في مدينة الخيام جنوب لبنان.

ومنذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في السابع والعشرين من نوفمبر الماضي، ويواصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ غارات في أماكن متفرقة جنوب لبنان، فنفذ أكثر من 50 خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار.