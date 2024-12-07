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السبت 07 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

زعيم الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية: استقالة الرئيس المبكرة من منصبه حتمية

رئيس كوريا الجنوبية
رئيس كوريا الجنوبية
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قال زعيم الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية هان دونج هون، إن استقالة الرئيس المبكرة من منصبه حتمية. وأضاف هان، إن الرئيس لم يعد في وضع يتيح له ممارسة مهام منصبه.

كما دعا رئيس الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية الرئيس يون سوك يول، إلى تعليق مهامه فورا، موضحًا إنه يمكن أن يعرض المواطنين لخطر كبير إذا ظل في السلطة.

اعتذر رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول للشعب عن إعلان الأحكام العرفية في البلاد، وأعلن إنه  سيترك لحزبه القرار بشأن مصير ولايته.

وأمس الجمعة، قالت وكالة "رويترز" نقلًا عن القائم بأعمال وزير الدفاع في كوريا الجنوبية، أن الجيش الكوري الجنوبي لن يجدد أي أمر يتعلق بفرض الأحكام العرفية مرة أخرى، فيما دعا زعيم الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية إلى عزل الرئيس يون سوك سول في أسرع وقت.

 وقالت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، أن حزب المعارضة الرئيسي في كوريا، أعلن أن مشرعيه في حالة تأهب قصوى بعد ورود العديد من التقارير عن إعلان ثاني وشيك للأحكام العرفية.

زعيم الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية الرئيس الكوري الجنوبي فرض الأحكام العرفية