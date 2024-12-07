رئيس كوريا الجنوبية يعتذر للشعب عن إعلان الأحكام العرفية في البلاد

اعتذر رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول للشعب عن إعلان الأحكام العرفية في البلاد، وأعلن إنه سيترك لحزبه القرار بشأن مصير ولايته.

وأمس الجمعة، قالت وكالة "رويترز" نقلًا عن القائم بأعمال وزير الدفاع في كوريا الجنوبية، أن الجيش الكوري الجنوبي لن يجدد أي أمر يتعلق بفرض الأحكام العرفية مرة أخرى، فيما دعا زعيم الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية إلى عزل الرئيس يون سوك سول في أسرع وقت.

وقالت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، أن حزب المعارضة الرئيسي في كوريا، أعلن أن مشرعيه في حالة تأهب قصوى بعد ورود العديد من التقارير عن إعلان ثاني وشيك للأحكام العرفية.