«كانت ساعة شيطان».. اعترافات المتهم بقتل عامل خردة بالدقي

"مكانش قصدي اقتله، كانت ساعة شيطان".. بتلك الكلمات اعترف المتهم بقتل عامل خردة باستخدام عُنق زجاجة مكسورة، بمنطقة الدقي.

وأضاف، أنه لم يقصد قتل المجني عليه، موضحًا أن الخلاف بينهما كان بسبب مبلغ مالي وتطور لمشادة كلامية، ولم يشعر بنفسه إلا وهو ممسكًا بزجاجة مكسورة ويصبب المجني عليه.

وقررت النيابة العامة حبس المتهم ٤ أيام على ذمة التحقيقات كما طلبت التحريات حول الواقعة وأمرت بتفريغ الكاميرات حول موقع الحادث لكشف ملابسات الواقعة، وقررت انتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه وإعداد تقرير مفصل حول ملابسات الوفاة وصرحت بالدفن عقب بيان الصفة التشريحية.

تلقى المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة أحد الأشخاص بشارع البطل أحمد عبدالعزيز بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثة شاب لا يحمل أوراقا تدل على هويته به آثار جروح قطعية بزجاجة بمنطقة الوجه، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وبعمل التحريات تبين أن المجني عليه عامل خردة وأن وراء ارتكاب الواقعة عاطل بسبب خلافات مالية بينهما، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم.

وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.