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السبت 07 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

فلسطين.. قوات الاحتلال تعتقل شابا من مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة قبل انسحابها

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل شابا فلسطينيا من مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة قبل انسحابها.

وقالت مصادر محلية فلسطينية، أن هناك اشتباكات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة قصرة، وداهمت منزلًا جنوب شرق نابلس. كما اقتحمت قوة راجلة من جيش الاحتلال الإسرائيلي منطقة دوار الجسر ببلدة بيتا جنوب مدينة نابلس.

ومساء أمس الجمعة، استشهد 22 مواطنا فلسطينيا بينهم أطفال جراء قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة،واستشهدت فتاة عقب قصف مدفعية الاحتلال خيام النازحين غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بزاريا شمال نابلس بالضفة الغربية. واندلعت مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال في بلدة قفين شمال طولكرم، نتج عن تلك الاشتباكات إصابة عدد من الفلسطينيين.

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