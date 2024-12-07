التحقيق مع لاعب كرة قدم بتهمة دهس 3 أشخاص في أوسيم

تواصل النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول اتهام لاعب كرة قدم بدهس 3 أشخاص بطريق المناشي، والذي أسفر عن وفاة ٢ وإصابة الثالث.

واستمعت جهات التحقيق لأقوال اللاعب، حيث أكد أنه لم يقصد دهس الضحايا وأن الواقعة حدثت عن طريق الخطأ.

وكشفت التحقيقات الأولية أن اللاعب أصاب الضحايا عن طريق الخطأ، حيث أنه كان في طريقه للعودة للمنزل وأثناء سيره بطريق المناشي فوجئ بدارجة نارية حاول تفاديها لكنه اصطدم بالضحايا، أثناء وقوفهم بتروسيكل لنقل أنابيب.

وأضافت التحقيقات أن اللاعب أصبب بخلع بالكتف إثر الحادث، وأمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل اللاعب بكفالة مالية بعدما تبين سلبية عينة دمائه من المواد المخدرة.

وقررت التصريح بدفن المتوفيين واستعلمت عن الحالة الصحية للمصاب.

تلقى المقدم محمد طبلية رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث تصادم ووجود مصابين بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ.

بالفحص تبين اصطدام سيارة ملاكي قيادة لاعب كرة قدم بأحد أندية الدوري الممتاز، وتروسيكل يستقله 3 أشخاص مما تسبب في إصابتهم، جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

عقب ذلك تلقى المركز إشارة من المستشفى بمصرع "سمارة ب"، و"عادل ع" متأثرين بإصابتهما، بينما يصارع الثالث الموت داخل المستشفى.

فيما تحفظت القوات على اللاعب وسيارته، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.