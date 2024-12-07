واشنطن تدعو رعاياها لمغادرة سوريا فورًا بسبب الأوضاع الأمنية

أفادت شبكة "سكاي نيوز"عربية، اليوم السبت، أن وزراة الخارجية الأمريكية دعت رعاياها إلى مغادرة سوريا فورًا، بسبب تدهور الأوضاع هناك.

وقالت الخارجية الأمريكية، أنه لايمكن التنبؤ بالوضع الأمني في سوريا، في ظل تصاعد الاشتباكات مع الفصائل المسلحة في جميع أنحاء البلاد.

وحثت مواطنيها في سوريا الذين يختارون البقاء على ضرورة التواجد في أماكن آمنة، وأن يجهزوا خططا لحالات الطوارىء.

وأفادت قناة "الحدث" الإخبارية، بأن هناك عدد من المعتقلين خرجوا من سجن إزرع المركزي في درعا بعد سيطرة الفصائل المسلحة عليه.

كما شن الطيران الحربي لروسيا غارات عنيفة ومتتالية على مدينة تلبيسة ومناطق بريف حمص الشمالي.

وقالت، أن وزارة الخارجية البريطانية دعت إلى حماية المدنيين في سوريا والعودة للحل السياسي، لأن التصعيد الأخير يثبت أهمية العودة لحل سياسي يقوده السوريون.