سوريا.. غارات روسية عنيفة على مدينة تلبيسة ومناطق بريف حمص الشمالي

أفادت قناة "الحدث" الإخبارية، اليوم السبت، أن هناك غارات روسية عنيفة على مدينة تلبيسة ومناطق بريف حمص الشمالي.

وقالت، أن وزارة الخارجية البريطانية دعت إلى حماية المدنيين في سوريا والعودة للحل السياسي، لأن التصعيد الأخير يثبت أهمية العودة لحل سياسي يقوده السوريون.

وأمس الجمعة، قالت وسائل إعلام إسرائيلية،أن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ غارات جوية استهدفت منشآت أسلحة كيميائية تابعة للحكومة السورية في غرب سوريا.

وأضافت، أن هذه الغارات تهدف إلى منع وقوع هذه الأسلحة في أيدي الجماعات المسلحة التي حققت تقدمًا سريعًا في الأيام الماضية، متقدمةً من حلب باتجاه حماة وحمص.