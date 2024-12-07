لبنان.. الجيش الإسرائيلي ينسف مباني سكنية في مدينة الخيام جنوبي البلاد

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم السبت، أن الجيش الإسرائيلي قام بنسف عدة منازل سكنية في مدينة الخيام جنوب لبنان.

ومنذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في السابع والعشرين من نوفمبر الماضي، ويواصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ غارات في أماكن متفرقة جنوب لبنان، فنفذ أكثر من 50 خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار.

ويوم الخميس الماضي، أفادت وسائل إعلام لبنانية، أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة على نهر مجري الليطاني في بلدة زوطر جنوبي لبنان.

كما أشار وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض، إلى أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 8 أكتوبر الماضي، بلغت 4047 شهيد بينهم 316 طفلا و16638 جريح.

وقال في تصريحات له، يوم الأربعاء الماضي، أن العدوان الإسرائيلي استهدف 67 مستشفى ما أدى إلى استشهاد 16 شخصًا.