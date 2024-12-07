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السبت 07 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الأردن ينفي ادعاءات وول ستريت جورنال بحث مسئولين أردنيين الرئيس السوري على مغادرة البلاد

بشار الأسد
بشار الأسد
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أفادت قناة القاهرة الإخبارية، اليوم السبت، أن السفارة الأردنية في واشنطن نفت ادعاءات صحيفة "وول ستريت جورنال" بحث مسؤولين أردنيين الرئيس السوري بشارالأسد على مغادرة البلاد.

وأضافت، أن السفارة الأردنية أوضحت أن الصحيفة لم تتواصل معها للتحقق من هذا الادعاء وهو ما يشكل خرقا خطيرا للمعايير الصحفية.

وقالت السفارة الأردنية بواشنطن: نأسف لنشر وول ستريت جورنال معلومات غير مؤكدة ومضللة دون التحقق المناسب من الحقائق.

وأمس الجمعة، نشرت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلًا عن مصادر لها إن مسؤولين حثوا الرئيس السوري بشار الأسد على مغادرة البلاد، وتشكيل حكومة في المنفى.

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