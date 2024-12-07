فلسطين.. قوات الاحتلال تقتحم قرية بيت إمرين شمال غرب نابلس

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت قرية بيت إمرين شمال غرب نابلس.

واندلعت مواجهات عنيفة بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية في محيط مخيم الفارعة جنوب مدينة طوباس. كما استهدفت المقاومة الفلسطينية قوات الاحتلال بعبوة الصنع قرب جسر الملاكي في محيط مخيم الفارعة بطوباس.

ومساء أمس الجمعة، استشهد 22 مواطنا فلسطينيا بينهم أطفال جراء قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة،واستشهدت فتاة عقب قصف مدفعية الاحتلال خيام النازحين غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بزاريا شمال نابلس بالضفة الغربية. واندلعت مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال في بلدة قفين شمال طولكرم، نتج عن تلك الاشتباكات إصابة عدد من الفلسطينيين.