تعرف على موعد الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وإنيمبا بالكونفدرالية

يُعقد في الثالثة والنصف عصر اليوم السبت، الاجتماع الفني الخاص بمباراة الزمالك وإنيمبا النيجيري بأحد الفنادق بمدينة أويو النيجيرية، قبل اللقاء المرتقب بين الفريقين في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن يحضر الاجتماع الفني من الزمالك كل من، عمر أبو العز المدير الإداري للفريق وباسم زيادة مسؤول العلاقات العامة، ومصطفى ميلا مسؤول المهمات بالفريق، بجانب مسؤولي فريق إنيمبا، وطاقم التحكيم الرواندي المكلف بإدارة المباراة.

ومن المنتظر أن يتم خلال الاجتماع الفني الاتفاق على الأمور الإدارية والتنظيمية الخاصة باللقاء، بالإضافة إلى زي الفريقين وموعد الوصول إلى ملعب المباراة.

ويستعد فريق الزمالك للقاء إنيمبا النيجيري في السادسة مساء يوم الأحد المقبل باستاد جودسويل أكبابيو الدولي في نيجيريا، ضمن مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.