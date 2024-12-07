السيطرة على حريق بعمارتين سكنيتين بالسيل الريفي في أسوان.. صور

نجحت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن أسوان في السيطرة على حريق اندلع مساء اليوم، بعمارتين سكنيتين أمام مستشفى أسوان الجامعي، والذي امتد لعدد 8 وحدات سكنية حيث تم السيطرة عليه وإخماده قبل امتداده للمنطقة المحيطة بواسطة 7 سيارات إطفاء دون وقوع خسائر فى الأرواح سوى إصابة عدد 6 أشخاص باختناق تم تحويلهم لمستشفى أسوان الجامعي منهم ضابط ومعاون شرطة، وأيضا مواطن، بالإضافة إلى ٣ طالبات من المقيمات فى المدينة الجامعية المجاورة للحريق.

مراجعة كافة الاشتراطات والإجراءات الخاصة بالأمان والسلامة المهنية التي

ومن جانبه أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته بمراجعة كافة الاشتراطات والإجراءات الخاصة بالأمان والسلامة المهنية والتراخيص والمرافق العامة بالعمارات والمباني السكنية بمنطقة السيل الريفي.

وكلف محافظ أسوان مديرية التضامن الاجتماعي والجهات المعنية بحصر الخسائر، مع إحالة واقعة الحريق لجهات التحقيق المختصة للوقوف على أسبابه لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

والجدير بالذكر بأن الدكتور إسماعيل كمال قد تابع أول بأول جهود السيطرة على الحريق مع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان إبراهيم سليمان، وبإشراف من قائد قوات الحماية المدنية.

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