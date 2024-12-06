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السبت 07 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تعرف على تفاصيل المؤتمر الصحفي لجوميز قبل مواجهة أنيمبا

جوميز
جوميز
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يُعقد المؤتمر الصحفي للبرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في الثانية عشرة ظهر غداً السبت بتوقيت نيجيريا، الواحدة ظهراً بتوقيت القاهرة، للحديث عن مباراة الأبيض أمام إنيمبا النيجيري في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

و تقرر تواجد حسام عبد المجيد مدافع الفريق في المؤتمر الصحفي للحديث عن المباراة المرتقبة أمام بطل نيجيريا.

وفي سياق متصل يٌعقد المؤتمر الصحفي الخاص بـ"ايما اولاريواجى" المدير الفنى لفريق إنيمبا في الثانية عشرة والنصف ظهر غداً السبت بتوقيت نيجيريا، الواحدة والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة.
ويستعد فريق الزمالك للقاء إنيمبا النيجيري في السادسة مساء يوم الأحد المقبل باستاد جودسويل أكبابيو الدولي في نيجيريا، ضمن مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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