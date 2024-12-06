ميلان يسقط في الوقت القاتل أمام أتالانتا بالدوري الإيطالي

سقط فريق ميلان، مساء اليوم الجمعة، في فخ الهزيمة أمام مضيفه أتالانتا بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب جويس في إطار منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري الإيطالي.

انتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1، بعد استحواذ متبادل من لاعبي الفريقين، وخلق أكثر من فرصة تهديفية.

مباراة أتالانتا ضد ميلان

افتتح أتالانتا التسجيل مبكرًا بهدف في الدقيقة 12 عن طريق شارل دي كيتيلير، وبعد مرور 10 دقائق أدرك المهاجم الإسباني ألفارو موراتا التعادل لصالح ميلان بتمريرة من رافائيل لياو.

واستمرت نتيجة التعادل طويلًا حتى الأمتار الأخير من اللقاء، حتى أحرز النيجيري أديمولا لوكمان هدفًا قاتلًا لأصحاب الأرض في الدقيقة 87، ليفوز أتالانتا على ميلان بنتيجة 2-1.

بهذا الفوز، تصدر أتالانتا جدول ترتيب الدوري الإيطالي مؤقتًا برصيد 34 نقطة، بينما تجمد رصيد ميلان عند 22 نقطة، ليحتل بها المركز السابع.