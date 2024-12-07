شعبة «اتصالات الصحفيين» تستنكر غياب التصريحات الرسمية بشأن ارتفاع أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت

خاطبت شعبة محرري الاتصالات بنقابة الصحفيين المصريين قيادات قطاع الاتصالات في السوق المصرية خاصة قيادات وزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وشركات المحمول الأربع العاملة في مصر ( المصرية للاتصالات، اورنج، فودافون، إي أند مصر) لتؤكد فيه على الدور المنوط أن تلعبه صحافة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وجاء في المخاطبة نصًا:

انطلاقًا من الدور الحيوي الذي يلعبه قطاع الاتصالات في تحسين جودة الحياة وتعزيز التواصل بين أفراد المجتمع، وبالنظر إلى التطورات الأخيرة المتعلقة بارتفاع أسعار خدمات الإنترنت والاتصالات، نود التأكيد على أهمية التعاون المثمر مع صحفيي قطاع الاتصالات، بصفتهم الجسر الذي يربط بين الحكومة والشركات من جهة، والمشتركين من جهة أخرى.

إذ يُعد صحفيو قطاع الاتصالات طرفًا أساسيًا في توضيح الحقائق ونقل الصورة الواقعية للجمهور. فهم قادرون على توضيح أسباب القرارات والتغييرات، وتفسير الأعباء والتحديات التي تواجه القطاع، مما يسهم في تعزيز الثقة بين المشتركين والشركات، وتقليل فرص انتشار الأخبار المغلوطة أو المبالغ فيها.

نرى أن غياب المعلومات الدقيقة وعدم رد المسئولين على اسئلة السادة الصحفيين يومي الخامس والسادس من ديسمبر الحالي بشأن ارتفاع أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت قد يؤثر سلبًا على الاستقرار الاجتماعي ويُضعف من جهود التنمية. لذا، من الضروري تعزيز الشفافية وإتاحة المعلومات بانتظام للصحفيين، لتفادي أي التباس أو استغلال يُمكن أن يُسيء للقطاع بأكمله.

فعندما يتم إبلاغ الصحفيين بكل المستجدات بشفافية، يتمكنون من تقديم روايات دقيقة للجمهور، مما يعزز الثقة بين جميع الأطراف، كما أن المعلومات الواضحة والصريحة تقلل من احتمالية انتشار الشائعات المغلوطة أو المحاولات الخبيثة للوقيعة، والعمل على تعزيز الصورة الإيجابية للقطاع: من خلال التواصل المستمر، يمكن إبراز الجهود المبذولة من قبل الشركات والحكومة لدعم التحول الرقمي وتطوير الخدمات.

ولذلك نقترح عليكم

1. إصدار بيانات صحفية دورية: تتناول كافة المستجدات بشأن الأسعار والخدمات، مع توضيح الأسباب والآليات التي تقف وراء تلك التغيرات.

2. عقد لقاءات دورية: بين قيادات القطاع والصحفيين لمناقشة التحديات والفرص بشكل مباشر، مما يعزز من الفهم المتبادل.

3. تخصيص فريق اتصال إعلامي: يكون مسؤولًا عن الرد على استفسارات الصحفيين بشكل سريع وفعال.

4. التأكيد على دور الصحافة كهمزة وصل: ودعم جهودها في تحقيق التوازن بين الأطراف المختلفة.