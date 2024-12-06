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السبت 07 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بطلة سباحة من ذوي الهمم تعرب عن رفع صورتها في الكلية الحربية

البطلة لبنى مصطفى
البطلة لبنى مصطفى
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قالت البطلة لبنى مصطفى، إحدى بطلات السباحة من ذوي الهمم، والملقبة بالسمكة الذهبية، إنها كانت سعيدة للغاية من وجود صورتها في الكلية الحربية، مشيرة إلى أن كُرمت وحصلت على ميدالية من الكلية الحربية.

وأضافت "مصطفى"، خلال حوارها مع الإعلامي الدكتور فهمي بهجت، ببرنامج "المحاور"، المذاع على فضائية "الشمس"، أنها تفتحر بامتلاك مصر قوات مسلحة قوية وقادرة على حماية الوطن، مشيرة إلى أن تكريم القوات المسلحة أشعرها بسعادة كبيرة.

ولفتت إلى أنها حريصة على الدخول على مواقع التواصل الاجتماعي، لكي تطلع على ما يرسله المتابعين بصفة مستمرة، موضحة أنها تحتفظ بكل البطولات في منزلها في مكان مخصص لهذا الأمر.

البطلة لبنى مصطفى ذوي الهمم الكلية الحربية قوات مسلحة